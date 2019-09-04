KLUBI VLLAZNIA BËN TË DITUR NË NJË NJOFTIM SE KA ARRITUR NJË MARRËVESHJE ME FUTBOLLISTIN BRENDON SMAJLI PËR TA HUAZUAR ATË PËR TEK EKIPI I SHËNKOLLIT PËR SEZONIN E ARDHSHËM NË KATEGORINË E PARË. KA QENË VETË LOJTARI QË KA SHPREHUR DËSHIRËN PËR KËTË HUAZIM DHE NISUR NGA DËSHIRA E TIJ PËR TË GJETUR MË SHUMË HAPËSIRA AKTIVIZIMI,
DREJTUESIT E KLUBIT IA KANË PLOTËSUAR KËRKESËN DUKE SHPRESUAR QË KJO TË JETË NË TË MIRË TË LOJTARIT. KLUBI VLLAZNIA I URON SUKSESE FUTBOLLISTIT BRENDON SMAJLI NË KËTË PËRVOJË TË RE, DUKE SHPRESUAR SE AI DO TË ARRIJË TË SHPREHË
ASHTU SI DUHET VLERAT E TIJ TEK EKIPI I SHËNKOLLIT. PAS KËTIJ HUAZIMI PËR KËTË SEZON NË TË ARDHMEN SMAJLI MUND TË RIKTHEHET SËRISH TEK KLUBI KUQEBLU KU EDHE U FORMUA. SHUMË TË RINJ TË AKADEMISË VLLAZNIA JANË LARGUAR DREJT EKIPEVE TË TJERA NË SUPERLIGË DHE KATEGORINË E PARË.