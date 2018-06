Tek skuadra e Vllaznisë kanë nisur edhe largimet e para. Ka qënë mesfushori Arlind Kalaja i cili ka bërë i pari zyrtarisht divorcin me skuadrën kuqeblu.

Natyrisht që me rënien nga Superliga në kategorinë inferiore ishte e ditur që shumë lojatrë do të lagoheshin nga skuadra shkodrane për të vijuar karrierën e tyre futbollistike duke vijuar me skuadrat që luajnë në kategorinë superiore.

Pavarësisht se ishte vetë klubi i cili në një deklaratë për shtyp ku bëri me dije se nuk do të lejonte largimin e lojtarëve që janë akoma nën kontratë më kuqeblutë por tashmë kanë dalur edhe disa emra që duket se nuk do të jetë më pjesë e skuadrës shkodrane.

Bëhet fjalë për Nuredin Orelesi, Renato Malota,Sedat Berisha, Andi Ribaj, Xhevahir Sukaj, Erdenis Gurishta, Erjon Vucaj dhe Gilman Lika.

Por duhet theksuar se ky i fundit nga burime të sigurta për Star Plus bëjnë me dije se Gilan Lika pavarësisht se skuadra ka rënë nga Superliga ai nuk do të largohet nga skuadra duke bërë në kuptimin e plotë të fjalës kapitenin i cili as në kohët më të vështira nuk e braktis anijen.

Ofertat për të shkuar në ekipe të tjera si brenda dhe jashtë vendit Likës nuk i kanë munguar por qellimi i tij është ringritja e skuadrës edhe një herë në kategorinë superiore.

Kapiteni Lika u rikthye tëk skuadra kuqeblu në muajin gusht të 2017 ku duket se ai do të vijojë duke dhënë kontributin e tij për skuadrën e zemrës.