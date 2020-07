Bashkia Shkodër në 7 korrik të këtij viti firmosi një marrëveshje bashkëpunimi me shoqërinë “Albaphoto” distributor i “FUJI FILM” në Shqipëri dhe shoqatën e basketbollit “Vllaznia” që drejtohen nga biznesmeni Alban Xhaferri. Në fakt kjo marrëveshje u trumpetua me të madhe nga bashkia Shkodër dhe klubi Vllaznia si një arritje. Që në fillim, në këto ditë të para kjo marrëveshjes me bashkisë dhe kompanisë që është futur si sponsor ka një mungesë të theksuar transparence.

Njoftimi është bërë vetëm në rrjetin social të facebook duke treguar vetëm faqen e parë të kontratës dhe atë të fundit. Qoftë bashkia Shkodër por edhe klubi Vllaznia apo edhe sponsori i ri nuk kanë bërë të ditur për mediat dhe për rrjedhojë për publikun e gjërë kontratën e plotë të kësaj marrëveshjeje të firmosur gjë e cila që në këtë pikë lë shumë hije dyshimi. Në fakt në ditët në vijim Star Plus Televizion do t’i drejtohet me një shkresë zyrtare bashkisë Shkodër për të bërë të ditur se çfarë përban në brendësi ajo marrëveshje mes palëve.

Për të mos mjaftuar ajo që thuhet është se sponsori i ri Alban Xhaferri do të sponsorizojë deri në 20% ndërsa pjesën tjetër 80% do vijojë që të jenë nga paratë e bashkisë Shkodër. Është ende e paqartë se në këmbim të këtij 20% çfarë do të ofrojë bashkia Shkodër apo nëse kompania sponsorizuese s’do të përfitojë asgjë qoftë edhe reklamim të saj. Klubi Vllaznia e kaloi këtë çështje duke publikuar vetm dy paragrafë në facebook thua se Vllaznia është një leckë që nuk ka nevojë më shumë se për dy paragrafë që nuk janë aspak të mjaftueshëm për të mësuar më shumë rreth kësaj marrëveshjeje.

Klubi Vllaznia bëri të ditur se ajo që synohet nga kjo marrëveshje është konsolidimi i rezultateve të ekipit të parë dhe akademisë Vllaznia dhe pozicion dinjitoz në Superligë dhe pjesëmarrje në kompeticione ndërkombëtare. Në fakt klubi Vllaznia e ka një përvojë tejet të hidhur me kompaninë Gea Sport e cila veproi në të njëjtën mënyrë edhe pse ndryshonte me të drejtën e sponsorizimit me 100%. Në fakt dështoi dhe arriti deri aty se lojtarët të nxirreshin jashtë nga restorantet sepse nuk paguheshin paratë.

Eksperienca e mëparshme ka treguar se këto marrëveshje bashkëpunimi me dritë hije janë asgjë më shumë se një dështim. Përmendet pozicion dinjitoz dhe pjesëmarrje ndërkombëtare por nuk ka asnjë projekt në letër apo ide se si do të arrihen këto. Është një histori që përsëritet për 8 vite me radhë dhe Vllaznia vetëm lufton për mbijetesë. Në paragrafin e dytë thuhet se do të ketë mbështetje teknike dhe financiare nga sponsori për Vllazninë.

Në fakt një sponsor me 20% që jep nuk ka asnjë të drejtë që të japë mbështetje teknike as për ekipin e parë dhe as për akademinë dhe kjo është një shkelje e pastër e ligjit nëse ndodh sepse nuk është e parashikuar askund. E vetmja e drejtë e një sponsori është që të hedh paratë sipas marrëveshjes ndërsa në mbledhjet e asamblesë ka të drejtë që të shprehë një mendim dhe asgjë më shumë. Alban Xhaferri drejton edhe ekipin e basketbollit, skuadër me të cilën nuk ka treguar aspak një sukses por përkundrazi ekipi një vit rrezikoi rënien ndërsa edhe tani nuk ka rezultatet e pritshme.

Lojtarët e huaj janë larguar të gjithë ndërsa ekipi është pothuajse i shpërbërë ose me mungesa të mëdha. Ajo që presin të gjithë është një transparencë më e madhe e bashkisë lidhur me këtë marrëveshje dhe nisja e procedurave për privatizimin real të Vllaznisë dhe jo këto fletushka që nuk japin një zgjidhje përfundimtare për Vllazninë.