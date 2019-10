Pas 7 javësh kampionat Vllaznia e sheh veten në vendin e parë në tabelën e renditjes me 12 pikë po aq sa ka Bylis, Teuta dhe Skenderbeu. Shkodranët morën një fitore shumë të rëndësishme duke mundur Kukësin në transfertë me rezultatin 2-1.

Vllaznia e nis mirë lojën teksa në minutën e 8-të braziliani Hygor realizon një super gol duke i dhënë avantazhin kuqebluve por edhe duke realizuar golin e tretë të tij në këto 7 ndeshje.

Kur pritej një reagim i Kukësit Vllaznia vijon të jetë skuadra që rrezikon më shumë në portën kundërshtare ndërsa kuksianët nuk kanë qartësinë e duhur në fushën e lojës edhe pse ishin skuadra pretendente. Pjesa e parë mbyllet me avantazhin e Vllaznisë.

Në 45 minutëshin e dytë Kukësi mundohet që të bëjë diçka ndryshe dhe shton presionin në mbrojtjen e Vllaznisë. Kuksianët arrijnë të gjejnë golin e barazimit me anë të Vasil Shkurtaj në minutën e 54 pas një topi që kalon mbi shpinën e mbrojtjes shkodrane dhe që përfundon me golin që sjell barazpeshën.

Ekipi i Shpëtim Duros hidhet në kërkim të golit të dytë dhe krijon disa mundësi. Rastin më të pastër e ka Rroca por çuditërisht i vetëm me portierin Sherri bën më të vështirën duke e dërguar topin jashtë. Vllaznia është ende në lojë ndërsa luan me shumë kujdes duke shfrytëzuar kundërsulmet.

Është minuta e 79 kur Gligorov i kthyer pas një dëmtimi kalon bukur Obanor në të djathtë të sulmit të Vllaznisë dhe pason saktë për Gilman Likën i cili në qendër të zonës megjithë hapësirën e nevojshme godet saktësisht duke shënuar golin e dytë dhe duke kaluar sërish kuqeblutë në avantazh.

Kukësi tregon edhe njëherë se nuk është ende në formën e duhur ndërsa Vllaznia siguron fitoren më të rëndësishme deri tani që për momentin i jep kryesimin me 12 pikë bashkë me 3 ekipe të tjera. Javën e ardhshme Vllaznia pret një tjetër ekip pretendent, Partizanin nga ku sërish do të kërkojë një rezultat pozitiv çka do ta mbante sërish në ekipet e kreut.