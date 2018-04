Pas barazimit javën e kaluar, Vllaznia U-17 është rikthyer sërish tek fitorja. Ajo ka luajtur në Lezhë ndaj Portos vendase me të cilën ka triumfuar me rezultatin e pastër 3-0.

Rezultati është zhbllokuar që në minutën e 5-të kur Deda ka kaluar në avantazh kuqeblutë. 12 minuta më vonë, ka qenë Marku ai që ka shënuar edhe golin e dytë dhe në këtë mënyrë, pjesa e parë është mbyllur me rezultatin 2-0 për Vllazninë. P

ër të mbyllur ndeshjen do të mendonte Asllani i cili do të shënonte edhe golin e tretë dhe të fundit të kësaj ndeshje. Skuadra shkodrane ka fituar kësisoj me rezultat të pastër dhe me këtë trepikësh ajo ngjitet në kuotën e 45 pikëve.

Diferenca e saj me Tiranën kryesuese tashmë është ngushtuar në tre pikë sepse bardheblutë kanë humbur sot ndaj Akademisë me rezultatin 1-2.

Ndërkohë ecuria e fitoreve të Vllaznia U-19 në kampionat është ndalur këtë të dielë. Ajo ka barazuar në ndeshjen e rradhës me Kukësin megjithatë, shkodranët jo vetëm kanë ruajtur vendin e parë në renditje por edhe e kanë thelluar edhe me një pikë diferencën me skuadrën e vendit të dytë.

Kukësianët kanë qenë ata të parët që kanë kaluar në avantazh. Madje kanë shënuar dy gola me të njëjtin autor, Domin. Fillimisht në minutën e 8-të dhe më pas në ’24. Pjesa e parë kësisoj është mbyllur me rezultatin 2-0 për Kukësin.

Një rezultat që padyshim ka vënë në lëvizje kuqeblutë të cilët nuk mund të pajtoheshin dot me këtë disavantazh. Në ’55 ata kanë fituar të drejtën e një 11-metërshi që është kthyer në gol nga mesfushori Hoxha.

Madje po ky futbollist do të “shpëtonte” Vllaznia U-19 sepse në minutën e 88-të ka shënuar golin e dytë duke barazuar shifrat. Përfundimisht barazim 2-2 dhe shkodranët kësisoj ndalin këtu serinë prej 15 fitoresh të arritura deri më tani.

Megjithatë pavarësisht rezultatit, diferenca e saj me Partizanin e vendit të dytë është thelluar, duke shkuar tashmë në pesë pikë sepse të kuqtë kanë humbur këtë javë.