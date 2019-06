Në një postim në tëitter, kryeministri Edi Rama ka komentuar protestën e opozitarëve të Vlorës.

Rama i ka quajtur protestuesit çetë haxhiqamiliste ku mungon vetëm Berisha, Meta, Basha dhe Kryemadhi.

“Ja dhe çeta haxhiqamiliste e Vlorës gati për antimitingun enverist të radhës, “Rama Ik”, ku mungon vetëm Saliu me automatik, Luli me matrapik, Iliri me llastik dhe Fallxhorja me zhapik, po ama turpi i ngrënë me bukë vazhdon sistematik dhe revolucioni është bërë mekanik”,- shkruan Rama.