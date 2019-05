Një shqiptar është vënë në prangat e policisë italiane, nën akuzën e vjedhjes në 8 majt 2019.

Mediat fqinje bëjnë me dije se shqiptari 27-vjeç, K. N. ishte vënë në arrest shtëpie në shkurt të këtij viti, por kishte mundur ti shpëtonte masës së sigurisë.

Pas disa muajsh ai kishte kryer një sërë vjedhjesh, në apartamente dhe shtëpi private.

Pas rinisjes së kërkimeve nga policia, K.N u pa që në një shtëpi, dispononte piktura të piktorëve të shekullit të njëzetë, unaza diamante, të gjitha të vjedhura nga shtëpitë në Milano.

Bëhet e ditur se shqiptari për të vëzhguar terrenin e tij ku do të kryente vjedhje, shfaqej si ekonomist, madje thirrej me pseudonimin “Dr. K.”.

Në takime me zotërinjtë e banesave ai shfaqej me flokët e zhdërvjellët, fytyrën e pastër, xhaketë dhe kravatë, elokuencë dhe mirësjellje.

Si ndodhi arrestimi – Më 8 maj, një patrullë policore vuri re një automjet të bardhë “Mercedes A” në afërsi të Niguarda. Një polic, i cili e njihte K.N dhe kishte memorizuar faktin se ai kërkohej bashkë me mjetin e tij, zbuloi fillimin e targës.

Ndjekja lindi, me seksionet në drejtim të gabuar, pastaj K.N hyri në Milano-Meda, la makinën në mënyrë që rrezikoi edhe vdekjen një zonë të braktisur. Më pas K.N. u ngjit mbi një gardh prej dy metrash.