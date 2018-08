Arrest me burg per Alfred Pllumbaj, i dyshuar per vrasjen e Prendush Fusha e ndodhur ne Shkoder. 55 vjeçari u vra me thike ne dyqanin e tij te riparimit te biçikletave.

Viktima ka dyshuar se autori i ka vjedhur pak dite para ngjarjes nje shume prej 700 mije lekesh te vjeter.

Te nesermen dy shtetasit kane debatuar dhe ne sherr e siper ka mbetur i vdekur Prendush Fusha ndersa autori i dyshuar Alfred Pllumbaj ka pranuar ngjarjen e ndodhur.

Autori tha ne gjykate se nuk ka shkuar me thike por vete viktima e ka thirrur dhe pas debatit jane perleshur duke bere qe 55 vjeçari te humb jeten.