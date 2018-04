Gjykata e Shkodres ka vendosur masen “Arrest me burg” per Kristjan Shkambin, 27 vjeçarin i cili dy dite me pare vrau me thike ne zemer shokun e tij Kole Fermosi, 23 vjeç.

Sherri ka nisur për arsye banale në një lokal në fshatin Hoti i Ri në Shkodër, ndërsa ata kanë dalë jashtë lokalit dhe në përplasje e sipër fizike, Shkambi ka nxjerrë thikën duke ia ngulur shokut të tij.

Goditja ka qenë fatale, duke bërë që 23-vjeçari të gjejë vdekjen e menjëhershme, ndërsa autori i ngjarjes është arrestuar nga policia menjehere pas ngjarjes.