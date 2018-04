Një krim ka ndodhur mëngjesin e sotmë në Skrapar, ku Fatmir Cenaj qëlloi me armë ndaj bashkëfshatarit të tij, për çështje pronësit.

Jonuz Banaj kishte marrë plagë të rënda dhe u soll me urgjencë për në Tiranë.

Por sipas burimeve policore në ‘lidhje me plagosjen me armë të ndodhur në fshatin Rehovë të Skraparit, ju bëjmë me dije se i plagosuri Jonuz Banaj ndërroi jetë në Spitalin Ushtarak Tiranë’.

Viktima ishte ish-kryetari i fshatit Rehovë në Skrapar është plagosur nga një 58-vjeçar.

Nga informacionet zyrtare mësohet se rreth orës 9:40, Fatmir Cenaj, 58 vjeç, banues në fshatin Rehovë,

Poliçan ka qëlluar me armë zjarri për motive pronësie, ish kryetarin e fshatit 60-vjeçarin Jonuz Banaj banues në Rehovë, Poliçan.

Mësohet se më pas është arrestuar autori, i cili ishte fshehur në kodrat e fshatit..