Zbardhet lista e kandidateve per deputet dhe kryetar bashkie per qarkun Shkoder te cilet do te votohen me vote kunder ne 30 shtator nga antarsia e PD.

Per degen e PD Shkoder nese njeri nga kandidatet merr 620 vota kunder atehere skualifikohet si kandidat i mundshem per deputet apo kryetar bashkie.

Dega Shkodër, Qarku Shkodër:

1.

ARBEN GJURAJ

2.

ARTAN HAXHI

3.

BARDH SPAHIA

4.

BASHKIM RROJI

5.

BENARDETA SYKU

6.

BLENDI GJYLBEGAJ

7.

EMILJANO PJETRI

8.

FLORIAN BJANKU

9.

GRETA BARDELI

10.

HELGA SALLAKU

11.

HELIDON BUSHATI

12.

IMELDI SOKOLI

13.

IZMIRA ULQINAKU

14.

LEDINA MANDIJA

15.

LORENC LUKA

16.

MARK RUPA

17.

NDOC ASHTA

18.

NESTI KIRI

19.

NEVILA BUSHATI

20.

RAMIZ ÇOBAJ

21.

ROMEO GURAKUQI

22.

VOLTANA ADEMI

23.

XHEMAL BUSHATI

Dega Vau i Dejës, Qarku Shkodër:

1. GJOK ULDEDAJ

2. MARIN TUKAJ

3. PJETER LLESHI

4. ZEF HILA

Dega Malësi e Madhe, Qarku Shkodër:

1. ALDO GEGA

2. AUREL MARKAJ

3. ERMIRA COBAJ

4. FATBARDH ZEKAJ

5. RAMADAN LIKA

Dega Pukë, Qarku Shkodër:

1. ANTONETA ZAJA

2. GEZIM VATA

3. HIL KOLA

4. LODOVIK HASANI

5. NDOC FASLIA

6. PREL GJONI

7. RROK DODA