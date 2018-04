Policia ka zbardhur dinamikën e rrëmbimit dhe keqtrajtimit të 37-vjecarit Johan Pema, me origjinë nga Berati më 3 prill të 2018 në kryeqytet.

Ekspertët që po punojnë me çështjen besojnë se krimi është kryer nga vrasës me pagesë, të cilit kishin në plan eliminimin fizik të Pemës.

Vetë Pema, pas dëshmisë së dhënë në polici ka rrëfyer se kishte disa ditë që kishte vënë re se dikush ndiqte gjithë lëvizjet e tij. Duke mos qenë i sigurt për rrezikun që i kanosej ai nuk i ka dhënë rëndësinë e duhur.

Si pasojë, mbrëmjen e 3 prillit teksa po mbyllte derën e palestrës ku punonte një person i afrohet dhe i tërheq vëmendjen, ndërsa dy të tjerë i afrohen nga pas dhe nën kërcënimin e armëve e detyrojnë që të futet në një makinë.

Më pas fillojnë ta keqtrajtojnë në mënyrë barbare duke i thënë se kishin marrë porosi nga Anglia që ta ekzekutonin. Ata e çojnë jashtë Tiranë, në një pyll pranë fshatit Prush dhe ndërsa njëri prej autorëve tenton ta tërheq zvarrë jashtë makinës, Johani gjen forcën për ta qëlluar me grusht dhe t’i shpëtojë nga duart duke vrapuar në errësirë nëpër pyll.

Duket se reagimi i beftë i 37-vjecarit i ka gjetur të papërgatitur autorët, të cilët e kanë ndjekur nga pas duke e qëlluar me armë por falë dendësisë së pyllit dhe errësirës ata e kanë humbur. Pas kësaj Johani kërkon ndihmë në një shtëpi nga ku edhe i telefonojnë policisë.

Nga provat e mbledhura në vendngjarje por edhe nga dëshmitë e marra është arritur në konkluzionin se ngjarja ka lidhje me një konflikt të hershem të Johanit që kishte lindur 7 vite më parë në qytezën Hastinings, në jug të Anglisë ku ai jetonte si emigrant.

Edhe data e rrëmbimit nuk ishte e rastësishme. Ajo ishte paracaktuar nga personat porositës dhe lidhet pikërisht me datën 3 prill të 2011 kur Johani aksidentohet, ndërsa ishte duke ngarë një makinë përtej normave të lejuara të shpejtësisë.

Aksidenti rezultoi fatal për shokun e tij, 19-vjecarin E. Rr. nga Shkodra me të cilin po udhëtonte. Johani u dënua me 2 vite burg për drejtim të papërgjegjshëm dhe shkelje të rënda të kodit rrugor. Por duket se familja e të riut shkodran nuk e kapërdiu dot vdekjen djalit të saj. Ata filluan ta kërcënonin Pemën me jetë duke i kujtuar Kanunin.

Pas kryerjes së dënimit ai u kthye në Shqipëri dhe u përpoq që të rifillonte një jetë të re. Megjithatë kërcënimet nuk ndalën. Ai u ka paraqitur uniformave blu gjithë mesazhet kërcënuese që i janë dërguar në forma të ndryshme elektronike përgjatë një periudhe të gjatë kohore.

Sipas tij ai nuk i kishte denoncuar më parë pasi e kuptonte dhimbjen e familjarëve të viktimes dhe se nuk besonte se ata do të arrinin deri aty sa të tentonin që ta vrisnin.

Instruktori i palestrës flet për herë të parë për mediat. Ai tregon se pas rrëmbimit ndihet tejet i frikësuar për vete por edhe për familjarët e tij.

“Deri më tani autorët e rrëmbimit nuk janë arrestuar nga policia. Ata mund të shfaqet sërish. Përderisa janë paguar për të më vrarë dhe unë jam akoma gjallë, do tentojnë sërish të më vrasin. Nuk di si të mbrohem. Zgjidhja e vetme do të ishte ikja sërish jashtë. Këtu nuk ka drejtësi dhe nuk besoj se policia do ti kapë ndonjëherë ata të tre”, u shpreh Johani i frikësuar.

Më 04 prill 2018 Johan Pema, vjeç 37 banues në Tiranë, ka kallëzuar në Komisariatin e Policisë, se një ditë më parë, persona të paidentifikuar e kanë rrëmbyer, por më pas ai ka mundur që të lirohet dhe t’ia mbathë nëpër pyje në zonën e malit të Dajtit në Tiranë.

Policia, edhe pse ia ka referuar materialet Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Tiranë, për vlerësim dhe ka nisur përpjekjet për identifikimin e aturoëve, ngre gjithsesi dyshime shumë të forta lidhur me këtë ngjarje.

Johan Pema ka pretenduar se më më 3 prill, ëhstë rrëmbyer dhe autorët e kanë dërguar në zonën e Dajtit, ku sapo ka zbritur nga makina, ai ka arritur të arratiset duke u ikur me vrap rrëmbyesve të tij të mundshëm.

Deri në këto momente policia nuk ka gjetur ansjë provë për rrëmbimin e tij dhe kallëzuesi nuk ka as edhe një shenjë dhune në trup, çka bën që policia të dyshojë se ai mund ta ketë inskenuar vetë rrëmbimin e tij për çështje azilkërkimi në vendet e BE-së.

Gjatë dëshmisë së tij, që i përngjan më shumë rrëmbimeve nëpër filmat hollivudianë, Pema ka thënë: “Më rrëmbyen dhe më dhunuan, donin të më vrisnin. Arrita të iki me vrap nëpër pyll pa këpucë dhe u fsheha”.

Por sakaq, mësohet se Pema është dëbuar nga Anglia, e cila e ka shpallur edhe person të padëshiruar.