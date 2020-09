Shefja e Spitalit Infektiv, Najada Çomo ka munguar në ditëlindjen e vajzës së saj, pasi duhej të kujdesej për pacientët me Covid-19.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Çomo shkruan fjalë prekëse për vajzën e saj, e cila është trishtuar për mungesën e të ëmës në këtë ditë të rëndësishme për të.

“Zemer, e di qe u trishtove, qe nuk erdha, edhe per 1 ore ne festen per ditelindjen tende qe eshte me e bukura per mua, por e mbyllur ne dhome vetem, sigurisht me lot, plot,

Mendova qe duhet ti sherbej pacienteve Covid, Ju lashe vetem e di,, ty edhe babin,,,

E bukur , Greis, Vetem Vite te Bukura, te uroj ne Jete, Mami te do Shume”, shkruan Çomo në rrjetet sociale.