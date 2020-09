Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili me anë të një statusi në “Facebook” shkruan se Edi Rama ka ndryshuar qëndrimet e tij në lidhje me zgjerimin e Greqisë me 12 milje në det.

Vasili thekson se Rama është një kryeministër mediokër e i paaftë, duke thënë se atë që e deklaron sot nuk e thotë nesër.

Postimi i nënkryetarit të LSI-së Petrit Vasili:

Kryeminister medioker dhe i paafte, ç’thote sot s’e thote neser!

Mediokriteti dhe paaftesia e Edi Rames eshte bere proverbiale dhe unike ne historine e Shqiperise.

Pa asnje diskutim ai nuk ka rivale dhe do mbetet kampioni vetmitar historik i nje paaftesie pa kufi.

Lidhur me Marreveshjen e Detit me Greqine ne 4 tetor 2018 Edi Rama deklaronte ne Real Story:

“Parlamenti është sovran në këtë pikë.

Nëse do të realizojmë një Marrëveshje sigurisht që ne do ta kalojmë në Parlament, dhe pastaj Gjykata Kushtetuese vërtetë sot nuk mund të gjykojë, por ajo është e hapur.

Kush ka pretendime mund të rregjistrojë pretendimin, mund ta depozitojë çështjen, dhe në momentin që bëhet funksionale, ajo mund ta rimarrë çështjen”, u shpreh Rama.

Pra sipas Rames do te ishte Parlamenti sovran, qe do ta miratonte Marreveshjen dhe ndonjeri po te kishte ndonjeri ankese mund te shkonte ne Gjykaten Kushtetuese kur te ngrihej.

Pra Zero reference per Presidentin nga Rama, thuajse ai nuk ekzistonte fare.

Dhe ja i paafti Rama ne 3 shtator 2020 po per Marreveshjen e Detit deklaron:

“Jam i bindur që presidenti e di shumë mirë që ia fut kot, sepse po të kishte një marrëveshje patjetër që presidenti do të ishte në dijeni për këtë dhe nuk do të kishte një marrëveshje pa dijeninë e presidentit”,

Marrëveshja shkon te presidenti. Është presidenti ai që e firmos marrëveshjen ose e apelon. S’ka marrëveshje pa firmosur presidenti” u shpreh Edi Rama sot ne Vlore.

Sot ne 3 shtator 2020 per te paaftin Edi Rama, Presidenti u be kryefjala, kurse dje ne tetor 2018 Presidenti nuk ekzistonte per Edi Ramen.Cfarë derdimeni politik!!

Edhe i paafte, edhe medioker, edhe tradhetar jane shume per nje vegjetues ne karrigen e kryeministrit.

Duhej te kishte ikur me kohe…megjithate me mire vone se kurrë!!