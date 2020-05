Presidenti Ilir Meta ka shpërndarë mesazhin e Papa Françeskut, që mbajti ky i fundit në Meshën në Shtëpinë e Shën Martës.

Kreu i shtetit ka publikuar në Twitter fjalimin e Atit të Shenjtë që i kushtohej gazetarëve.

Mesazhi i Papa Françeskut:

“Le të lutemi së bashku për burrat dhe gratë që punojnë në media. Ata kanë rrezikuar dhe kanë punuar shumë gjatë kësaj pandemia. Zoti i ndihmoftë në misionin për të transmetuar të vërtetën”,- shprehet ndër të tjera Papa Francesku në mesazhin e tij.

Let us #PrayTogether for men and women who work in the media. They have risked much and worked tirelessly during this pandemic. May the Lord help them always in their task to transmit the truth. https://t.co/MYp1e4I42y

— Pope Francis (@Pontifex) May 6, 2020