Zv/kryeministri i Kosovës Besnik Tahiri ka zbuluar se si ka ardhur mendimi për të propozuar për President Ramush Haradinajn.

Tahiri thotë se ishte Ahmet Isufi që një ditë në një mbledhje të AAK-së ka thënë se Haradinaj duhet votuar për President.

Kjo ka ardhur pas fjalëve ne Kosovë të PDK-së, partisë së dytë opozitare për Presidentin e ri.

“Ahmet Isufi e mori fjalën tha shiko kryetar krejt Kosova o ka flet për përfshirje të PDK-ë për presidentin, unë mendoj që Këshilli Drejtues duhet me ta dhanë ty mandatin me të votu për president. Ahmeti e ka ngrit si çështje, është mirë me fol me partner”, ka thënë ai.