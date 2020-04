Për shkak të pandemisë së koronavirusit viti shkollor 2019-2020 do të mbyllet per shumicen e nxenesve. Perjashtim do te behet per maturantët, të cilët do të kthehen për periudhën 18 maj deri ne 5 qershor.

Lajmi u konfirmua zyrtarisht, nga ministrja e Arsimit dhe Sportit, Besa Shahini në një komunikim për mediat.