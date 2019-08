“Turist shqiptar”, shakaja më e shkurtër e viteve ’90 tashmë është bërë realitet. Këshu e nis raportimin media greke “News247”, e cila publikon disa të dhëna sa i përket numrit të shqiptarëve që vizitojnë Greqinë për pushime.

Ndonëse shumë shqiptarë përdorin afatin tre mujor të Shengenit për të punuar në Greqi dhe jo për turizëm, e vërteta është se numri i shqiptarëve që zgjedhin vendin fqinj për turizëm ka shënuar rritje të madhe vitet e fundit.

Bazuar në të dhënat e Bankës së Greqisë për vitin 2018-të, 1,121,472 shqiptarë hynë në shtetin fqinj për turizëm, me një rritje prej 19%. Nga 13 rajone të Greqisë, shqiptarët dominojnë si turistë në Maqedoninë Perëndimore, Epir dhe Greqinë Perëndimore.

Ky studim ka publikuar të dhënat edhe për shpenzimet që shqiptarët turistë bëjnë në këto rajone dhe shifrat janë të konsiderueshme.

Në Maqedoninë Perëndimore shqiptarët kanë shpenzuar në 2018-ën rreth 10 milionë euro, po aq sa gjermanët dhe bullgarët. Në Greqinë Perëndimore shpenzimet arrijnë, sipas studimit të publikuar nga media greke, në 29 milionë euro, të ndjekur nga gjermanët me 26 milionë euro dhe britanikët me 14 milionë euro. Sa i përket Epirit, aty shqiptarët renditen të dytët me 40 milionë euro shpenzime, duke qëndruar pas gjermanëve që kanë shpenzuar 52 milionë euro, por përpara italianëve me 19 milionë euro.