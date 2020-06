Qeveritë anembanë botës do të duhet të shpenzojë 10 trilionë dollarë për t’i bërë ballë pandemisë së koronavirusit dhe dëmeve ekonomike që ai solli.

Drejtorja menaxhuese e FMN-së Kristalina Georgieva, paralajmëroi se të paktën 100 milionë vetë do të bien në varfëri ekstreme dhe u kërkoi qeverive në punojnë më shumë.

Ajo përshëndeti faktin që shumë qeveri kanë marrë masa të jashtëzakonshme për të shpëtuar dhe mbrojtur jetën e njerëzve, por nënvizoi se kriza po shkakton më shumë dhimbje te më të varfrit dhe më të dobëtit.

FMN-ja argument se për të kaluar pasojat e pandemisë do të duhet më shumë stimul fiskal sidomos në shëndetin publik dhe për parandalimin e pandemive të ardhshme.

Georgieva bëri thirrje për më shumë investime në arsim, ndërsa paralajmëroi se fëmijët, arsimimi i të cilëve është ndikuar nga shpërthimi i virusit, janë më të pirur të bien në varfëri.

Dëmet e shkaktuara nga koronavirusi janë ende të paqarta, ndërkaq tani shumë vende po fillojnë t’i frikësohen një vale të dytë infektimi. Një gjë e tillë bëri një bursat amerikane të reagojnë negativisht të enjten.

Indeksi industrial Dow Jones Industrial ra me 707.48 pikë ose me 2.62%, , ndërsa indeksi i përbërë Nasdaq ra me 229.11 pikë ose me 2.29%. Me humbje edhe indeksi S&P 500, 88.15 pikë ose 2.76%, kur tregu u hap të enjten.