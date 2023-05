UNICEF vlerëson se 640 milionë vajza dhe gra në mbarë botën janë martuar në fëmijëri, ose 12 milionë vajza në vit. Përqindja e vajzave të reja të martuara në fëmijëri është ulur nga 21% në 19% që nga vlerësimet e fundit, të publikuara pesë vjet më parë. Megjithatë, pavarësisht këtij progresi, reduktimi global do të duhet të jetë 20 herë më i shpejtë për të arritur Objektivin e Zhvillimit të Qëndrueshëm për t’i dhënë fund martesës së fëmijëve deri në vitin 2030.

Përqindja

Afrika Sub-Sahariane është larg nga fundi

Afrika Sub-Sahariane , e cila aktualisht ka shkallën e dytë më të lartë në botë të të miturve të martuar (20%), është mbi 200 vjet larg përfundimit të praktikës me normën aktuale. Rritja e shpejtë e popullsisë, e shoqëruar me krizat e vazhdueshme, duket se do të rrisë numrin e vajzave të reja të martuara në fëmijëri, në kontrast me rëniet e pritshme në pjesën tjetër të botës.

Trendi në pjesën tjetër të botës

Amerika Latine dhe Karaibet janë gjithashtu prapa dhe sigurisht do të kenë nivelin e dytë më të lartë rajonal të martesës së fëmijëve deri në vitin 2030. Pas periudhave të progresit të qëndrueshëm, Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut , Evropa Lindore dhe Azia Qendrore , rënia është ndalur . Azia Jugore , megjithatë, vazhdon të udhëheqë reduktimet në nivel global dhe është në rrugën e duhur për të eliminuar praktikën e “nuseve fëmijë” në rreth 55 vjet. Megjithatë, rajoni vazhdon të jetë shtëpia e gati gjysmës (45%) të grave të reja në botë që janë martuar gjatë fëmijërisë së tyre. Edhe pse Indiaka bërë përparim të konsiderueshëm në dekadat e fundit, ende përbën një të tretën e totalit global.

Fjalët e drejtorit të Unicef-it

“Bota është e zhytur në krizë pas krize që po shkatërron shpresat dhe ëndrrat e fëmijëve të cenueshëm, veçanërisht vajzave që duhet të jenë studente, jo nuse”, tha Drejtoresha Ekzekutive e Unicef, Catherine Russell . “Krizat ekonomike dhe shëndetësore, intensifikimi i konflikteve të armatosura dhe efektet shkatërruese të ndryshimeve klimatike po i detyrojnë familjet të kërkojnë një ndjenjë të rreme strehimi në martesat e hershme. Ne duhet të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të siguruar të drejtën e tyre për arsimim dhe jetë të pavarur”.