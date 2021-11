Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë me dije se 12 persona kanë rezultuar pozitiv me variantin Delta plus të COVID-19. Më parë autoritetet bëjnë me dije se 70 mostra pozitive me virus janë dërguar për analizë në Gjermani.

Sipas MSH’së, nga shtatëdhjetë mostrat të cilat kanë rezultuar pozitive në Kosovë, të dërguara për sekuencionim përmes projektit të ECDC në laboratorët Eurofin, Gjermani, sekuencionimi është bërë në 59 raste, prej të cilave në 12 raste (20.33%) është detektuar varianti Delta Plus dhe në 47 raste është detektuar varianti Delta (79,66%)