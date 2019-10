Ne qytetin e Lezhes eshte perkujtuar sot 148 vjetori i lindjes se poetit dhe klerikut te madh shqiptar At Gjergj Fishat .Kolosi i letrave Shqipe vijon te ngrihet lart per kontributin e madh qe dha ne letersine shqiptare, por harresa disavjecare qe po behet sa i takon restaurimit te shtepise ku ka jetuar At Gjergj Fishta eshte e pa falshme.

Kjo figure e madhe kombetare si për ironi te fatit asht ende pa nje shtepi muze. Ne aktivitetin perkujtimore qe u organizua ne Lezhe dhe jo ne vendlindjen e tij ne Fishte, Ministrja e Kultures Elva Margariti, lexoi disa rreshta te shkruara per Poetin e madh, ndersa restaurimi i shtepise se Fishtes mbeti serish ne kuadrin e premtive.

Edhe kryebashkiku i Lezhes qendroi ne te njejten linje me Ministren Margariti, duke pohuar faktin se kemi shum detyrime ndaj figures kombetare te Fishtes

Vargjet e Vishtes te interpretuara nga artisti i njohur Mirush Kabashi i dhane tjeter emocion aktivitetit perkujtimor ne nder te ‘At Gjergjit’.

Me rastin e kesaj dite u inaguruar per here te pare pas 30 vitesh Muzeu Etnografik, ku te pranishmit vizituan objektet historike. Me hapjen e ketij muzeu etnografik u shfaqim rreth 250 objekte qe tashme do te jane te vizitueshme nga turistet. Nderkohe ne Pallatin e Kultures u organizuar nje aktivitet aristik, ku ne fokus ishin kenget dhe vargjet per kolosin e letrave shqipe ‘At Gjergj Fishta’