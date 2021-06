Një 17-vjeçare në Kaliforni ka vënë në rrezik jetën e saj për të mbrojtur…qenin. BBC ka publikuar videon nga ku moment, teksa shihet se ajo ka mbërritur me shumë shpejtësi pasi një ari po sulmonte qenin e saj.

Me vrap, vajza ka shtyrë me forcë ariun duke e hedhur nga ana tjetër e murit, ku kishte hipur dhe gjithçka përfundoi me fund të lumtur.

Ajo mori qenin e saj në krah dhe u fut brenda në shtëpi.