Policia vendore e Shkodrës ka arrestuar dy të rinj nga Shkodra të cilët kanë qëlluar me armë zjarri një ditë më parë në fshatin Kuç të njësisë Gur i Zi. Të shtënat kanë qenë në ajër në një zonë periferike. Dy të rinjtë menjëherë janë identifikuar dhe më pas janë arrestuar nga policia e Shkdrës ka finalizuar kështu operacionin e koduar “Livadhi”.

Në pranga kanë rënë shtetasit L.A, 18 vjeç dhe K.G 19 vjeç të dy banues në qytetin e Shkodrës. Policia në njoftimin e saj bën të ditur se dy të rinjtë qëlluan me armë zjarri duke shkaktuar panik tek banorët e zonës por janë identifikuar në kohë reale dhe janë vënë në pranga. Sipas policisë së Shkodrës janë sekuestruar dy armë zjarri kallashnikov dhe pistoletë, municion luftarak dhe pranga e shkop gome si ato që përdor policia.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër, në bashkëpunim me Sektorin për Krimet e Rënda, pas njoftimit të marrë se në fshatin Kuç të Njësisë Administrative Gur i Zi, në një livadh kishte të shtëna me armë zjarri, menjëherë kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Livadhi”, në kuadër të të cilit u bë i mundur identifikimi në kohë reale i dy shtetaseve që kishin qëlluar me armë, gjetja e armës, si dhe kapja e arrestimi i tyre. Nga veprimet e shpejta profesionale dhe hetimore, si dhe informacioneve të marra në rrugë operative, u bë e mundur gjetja e armës së zjarrit kallashnikov, të cilën e kishin fshehur në një livadh në afërsi të lumit Drin.

Operacioni ka vijuar me kontrollin e banesave të këtyre shtetasve, ku gjatë kontrollit të banesës së shtetasit K. G, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pistoletë, dy karikatorë automatiku me fishekë dhe 410 fishekë luftarak. Ndërsa në banesën e shtetasit L. A, policia gjeti dhe sekuestroi një palë pranga dhe një shkop metalik me hapje, si ato që përdorin forcat e rendit. Dy të rinjtë tashmë janë të dyshuar për veprat penale “Mbajtja pa leje e armëve dhe municionit luftarak” dhe “Prishja e rendit dhe qetësisë publike”.