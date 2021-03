Pandemia e Covid-19 ka rezultuar më fatale në Shqipëri se në gjithë shtetet e tjera të Europës. Të dhënat nga Eurostat, INSTAT dhe institutet statistikore të rajonit, të përpunuar nga Monitor, tregojnë se në vitin 2020, Shqipëria shënoi rritjen më lartë të vdekjeve në Europë, në krahasim me mesataren e 2016-2019.

Sipas INSTAT, në vitin 2020 janë shënuar gjithsej 27,605 humbje jete, me rritje prej 26.4% në krahasim me mesataren e 2016-2019, duke shënuar dhe nivelin më të lartë historik të jetëve të humbura në një vit. Shteti i dytë në Europë, me rritjen më të lartë të fataliteteve është Maqedonia, me 22.5%. E treta me rritjen më të lartë të vdekshmërisë në Europë renditet Kosova me 22.1%, duke i bërë të tre vendet e rajonit më të brishtat ndaj pandemisë, çka ekspozon dobësitë e sistemeve shëndetësore përkatëse.

Në Bashkimin Europian, rekordin për rritjen e fataliteteve e mban Polonia, me një rritje prej 20.7% dhe më pas Spanja me 20.3%, e Sllovenia me 19.9%, e ndjekur nga Çekia me 18.7%. Suedia, shteti që i sfidoi të gjithë për shkak se nuk pranoi të mbyllej në valën e parë të pandemisë, shënoi një rritje të vdekshmërisë me 9.8% në 2020-n, duke qenë ndër 10 shtetet me shtim më të ulët të fataliteteve.

Megjithatë, në raport me shtetet fqinje, rritja e vdekshmërisë ishte shumë më e lartë. Më mirë në Europë, pandeminë rezulton se e kanë menaxhuar Danimarka, Finlanda dhe Norvegjia. Sipas ekspertëve rritja e vdekjeve gjatë vitit 2020 e në vazhdim në Shqipëri është e lidhur qartë me infeksionin e Covid-19.

Sipas ekspertëve në Shqipëri nuk ka një sistem solid shëndetësor, nuk ka spitale të pajisura si dhe numër mjekësh tejet të ulët për 1000 banorë. Në kemi rreth 1.1 mjekë për 1000 banorë ndërkohë që Bonjë-Hercegovina ka 2.9 mjekë/1000 banorë, ndërsa Serbia ka 3.4 mjekë/1000 banorë dhe Greqia, e cila ka 5.6 mjekë për 1000 banorë.

Po ashtu fokusi kryesor në fillim të pandemisë u zbatua në drejtim të të infektuarve me Covid-19, ndërkohë që të sëmurë kardiakë, me tumore apo probleme të tjera u lanë pas dore. Në muajt mars, prill e maj të vitit 2020 pothuajse nuk funksionuan konsultat përkatëse në QSUT dhe po ashtu mendohet se Shqipëria ka humbjet më të larta të jetës në spitalet Covid, në dhomat e terapisë intensive si dhe në intubim.