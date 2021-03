Kandidati për deputet në PD, Bardh Spahia, ka zhvilluar një takim me gratë dhe vajzat e rajonit 2 në Shkodër, në lagjen Rus ku diskutuan për situatën aktuale në vend, rritjen e papunësisë, mungesën e investimeve dhe emigrimin e të rinjve.

POSTIMI I BARDH SPAHIA

#25PRILLI DO TË JETË FITORJA E GRAVE DHE VAJZAVE SHKODRANE

Një takim miqësor me gratë dhe vajzat e rajonit 2 në Shkoder, në lagjen Rus.

Diskutuam për situatën aktuale në vend, rritjen e papunësisë, mungesën e investimeve, emigrimin e të rinjve.

Sot është koha të mendojmë për fëmijët, për të rinjtë, për të ardhmen e tyre, për zhvillim ekonomik, për punësim, për afrim me BE-në.

Këto realizohen duke mbështetur programin e Partisë Demokratike.

#25Prill #NDRYSHIM #PD #Nr9

#BardhSpahia #Nr7 ✌️✌️

#ShqipëriaFITON ✌️🇦🇱