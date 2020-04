27 prilli shënon fillimin e një faze të re në Shqipëri në kohë koronavirusi, sa i përket masave lehtësuese!

Kështu, në të gjitha qytetet është zgjatur fasha orare e lëvizjes së këmbësorëve, nga 90 minuta që ka qenë është bërë 120 minuta. Nga ana tjetër, nga dita e sotme janë rikthyer në punë rreth 27 mijë punonjës, siç ka bërë të ditur më herët kryeministri Edi Rama, pasi është hapur blloku i dytë i bizneseve nga ora 07:00-17:30.

Pjesë e listës, e cila është publikuar në portalin e-albania, janë kryesisht dyqane të pakicës si veshjet, këpucët, lule etj. Po sot, qytetarët do të kenë mundësi për të lëvizur me taksi, megjithatë ashtu si kurse është paralajmëruar si dyqanet ashtu edhe taksitë do të duhet të ndjekin me rigorozitet protokollin e sigurisë, në të kundërtën do të ndëshkohen.

Lista e aktiviteteve që do hapen sot

Ndryshe nga ç’ndodh në qytet ku bilanci i të prekurve është më i lartë, në zonat e gjelbërta ka një fashë orari dedikuar vetëm pensionistëve. Për ta është menduar 6:00- 08:30 të mëngjesit, e ndërsa qytetarët e tjerë do të lëvizin nga ora 09:30 deri 17:30, të shoqëruar jo më shumë se me një person.

Përjashtim do të bëjnë qytetarët që kanë autorizim pune, të cilët nuk kufizohen nga oraret e sipërpërmendura. Edhe në këto zona, parqet do të vazhdojnë të jenë të mbyllura edhe për 14 ditë dhe nuk do të lejohet grumbullimi dhe qëndrimi i më shumë se dy personave bashkë në hapësirat publike.

Nuk do të jenë të hapura as plazhet. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu u bëri thirrje ditën e djeshme qytetarëve që të mos tentojnë që të frekuentojnë plazhet derisa të dalë një urdhër i dytë që të normojë mënyrën sesi do të trajtohet, mënyrën sesi do të veprohet me plazhet.

Sa i takon makinave private të transportit, ato do të lejohen të qarkullojnë pa autorizim vetëm brenda Qarkut ose Bashkive përkatëse nga ora 09:30 deri 17:30, vetëm me një pasagjer. Ndërsa theksojmë që në zonat me risk të lartë, makinat private lejohen të qarkullojnë pasi janë pajisur me autorizim në e- albania dhe vrtëm në dy fasha orare që janë 05:00-8:00 dhe kthimi nga puna në fashën e dytë orare 16:00-17:30.