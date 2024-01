Tre shqiptarë janë dhunuar në Mal të Zi nga një numër i madh personash duke pësuar dmëtime të shumta në trup.

Në lidhje me ngjarjen, Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka kontaktuar me ministra të qeverisë së Malit te Zi dhe ka kërkuar informacion lidhur me këtë ngjarje të ndodhur Herceg Novi. Aktualisht policia malazeze po merr deklarimet dhe po kryen ndalimin e personave të dyshuar, për të zbardhur shkaqet e ngjarjes së rëndë.

Gjithashtu mësohet se shqiptarët ishin nisur për në Gjermani, kur janë ndaluar nga një grup personash që kanë nisur ti godasin.