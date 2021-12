Këshilltarët e presidentit, Ilir Meta:

Ditën e djeshme, presdienti është njohur zyrtarisht me vendimin numër 36 datë 4 nëntor të gjykatës Kushtetuese ku u rrëzua kërkesa e Shoqatës së Bashkive e cila kishte kërkuar që të shpalleshin anti-kushtetuese votimi I zgjedhjeve lokale të 2019.

Presidenti mbështeti këtë kërkesë, jo vetëm kaq por si palë e interesuar i kërkon gjykatës që është instance e vetme që mund ta bëjë, kontrollin e kushtetutshmërisë së akteve të ndërmarra për të përmbushur misionin që Kushtetuta kërkon duke nxjerrë edhe pasojat që vijnë pas një votimi antikushtetuese, monist sic ishte ai I 30 qershorit.

Vetëm nëpërjet një vendimi të marrë me themel gjykata do u jepte mundësinë shqiptarëve për një process të denjë votimi. Por përkundër të gjithë këtyre pritshmërive, kjo gjykatë për fat të keq I zhgënjeu të gjithë. Gjykata Kushtetuese me këtë vendim hoqi dorë nga ushtrimi I vullnetit të saj dhe e shfaqi veten jo kompetente për këtë çështje.

Për fat të keq, Gjykata Kushtetuese, faktikisht e la çështjen pa vendim përfundimtar.

Në procesin e votimeve të 30 qershorit, a iu mohua të gjithë shtetasve shqiptarë e drejta për të zgjedhur?

A mundet sipas Kushtetutës të zhvillohen zgjedhje pa një datë të përcaktuar nga presidenti?

A ishin votimet e zhvilluara në përputhje me parimet e Kushtetutës?

A mundet që sipas Kushtetutës, data e azgjedhjeve të diktohet nga Kuvendi?

A quhen zgjedhje pluraliste kur aty ka vetëm një kandidat?

A ka kodi zgjedhor një zgjidhje për këtë, ku në zgjedhje paraqitet vetëm një kandidat?