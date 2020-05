Sot kujtohet 5 Maji, Dita e Dëshmorëve të atdheut! Kryeministri Edi Rama e ka nisur mëngjesin e sotëm me një video të fotografive të dëshmorëve. Në fillim të videoja e cila zgjat 48 sekonda kreu i shtetit shkruan “Përulësisht me respekt”, e ndërsa në fund të saj me ngjyrë të kuqe mbi një sfond të zi shkruhet “Lavdi dëshmorëve”.

Kjo ditë ashtu si edhe në të kaluarën do të bëjë bashkë krerët e lartë të shtetit. Në orën 10:00, presidenti Ilir Meta, kryeministri Edi Rama dhe kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi do të jenë në varrezat e dëshmorëve për të kujtuar të rënët e për të vendosur kurora me lule pranë Monumentit “Nënë Shqipëri”.

Megjithatë ndryshe nga herët e tjera, ky 5 maj vjen në një moment shumë të vështirë për vendin tonë, i cili prej më shumë se 7 javësh është “mbërthyer” nga koronavirusi. Pritet që kjo ceremoni përkujtimore, të jetë nën masa të rrepta sigurie, ku nuk do të ketë shtrëngime duarsh apo grumbullime të mëdha njerëzish.