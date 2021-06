Rreth 20 vjet më parë, bota u hipnotizua nga koncepti i Bluetooth. Dhe sot, mund ta lidhni smartphone-in tuaj me shumë gjëra. Është e vështirë të imagjinohet një botë ku robotët do të lyejnë thonjtë tanë dhe rrobat tona thjesht do të vetë-pastrohen, por ky realitet nuk është aq larg.

Bright Side ka bashkuar një listë të shpikjeve futuristike që përfundimisht mund të zëvendësojnë shumë nga objektet e zakonshme që përdorim sot.