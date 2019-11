Një 58-vjeçar nga Pojani ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm në spitalin e qytetit të Korçës.

Viktima është Telha Kelo, ndërkohë që familjarët e tij kanë deklaruar se ai ishte shtruar në spital para dy ditës pasi kishte shfaqur dhimbje koke dhe barku por është mjekuar për tëmthin.

Familjarët kanë pretenduar se 58-vjeçari ka marrë mjekim të gabuar përgjatë dy ditëve që ka qëndruar në spital.

Burime bëjnë me dije se çështja i kaluar për hetim oficerit të policisë gjyqësore. Në një reagim spitali mësohet të jetë shprehur se familjarët mund të pretendojnë çfarë të duan, ndërsa kanë sqaruar se 58-vjeçari është shtruar urgjencë në spital dhe më pas për të janë kujdesuar 10 mjekë.

Spitali Rajonal i Korçës ka mohuar akuzat se shkak për vdekjen e Telha Kelos ka qenë mjekimi i gabuar nga ana e bluzave të bardha. Në reagimin zyrtar të mjekëve të spitalit thuhet se pacienti vuante nga Kolecistit Kalkuloz, ose gur në veshka. Gjendja e pacientit njofton spitali është rënduar mëngjesin e sotëm, ku fatkeqësish ndërroi jetë.

“Drejtoria e Shërbimit të Spitalit Rajonal Korçë u shpreh ngushëllimet familjarëve të T.K duke sqaruar opinionin publik si më poshtë:

Pacienti T.K është paraqitur përpara dy ditësh në spital me ankesë dhimbje të kokës, menjëherë është kryer ekzaminimi i plotë duke përfshirë analiza laboratorike, EKG, eko abdominale, CT koke me contrast etj. Pas kryerjes së ekzamimimeve pacienti ka rezultuar me Kolecistit Kalkuloz.

Pas kësaj pacienti është shtruar në kirurgji. Gjendja e tij është rënduar mëngjesin e sotëm dhe pacienti është dërguar menjëherë në reanimacion dhe për rreth dy orë është trajtuar nga reanimatori.

Spitali Rajonal Korçë sqaron se bazuar në protokollet e mjekimit pacientit i është dhënë ndihma maksimale nga personeli. Jemi në pritje të autopsisë. Drejtoria e Shërbimit të Spitalit Rajonal Korçë”, shkruhet në njoftimin zyrtar të spitalit.

Vëllai i Telha Kelos nga fshati Pojan i Korçës i cili ndërroi jetë nga pasi dy ditësh i shtruar në spital. Ai tha se i kanë kërkuar mjekëve që ta dërgonin në Tiranë, por ata i kishin thënë se do bëhet më mirë.

“I dhimbte koka. E solli byrazeri me makinën e tij pardje, sot në mëngjes mbaroi.

Fjalët e mjekut janë, nga dhimbja e kokës vdes njeri. Nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje më parë. Nuk e dimë me çfarë e kanë mjekuar, serume i bënin. Do bëhet më mirë na thanë mjekët. I kemi kërkuar që ta çonim në Tiranë, na thanë që nuk e kemi nxjerrë ende diagnozën që ta dërgojmë në Tiranë.

Sot kur erdhëm në orën 8:00 e morëm vesh.

Nuk e di çfarë diagnoze do i vërë doktori që të shpëtojnë. E tërë nga doktori ka ardhur se po të kishte nxjerrë doktori diagnozën do ishin marrë masat”, deklaroi vëllai i viktimës.