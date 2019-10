Mediat italiane kanë rikthyer edhe njëherë cështjen e trafikut të drogërave të forta nga Amerika Latine dhe Lindja, që sipas tyre kanë Shqipërinë si nyje kryesore të shpërndarjes më pas në Europë. “Rrugët e drogës kalojnë nga Shqipëria” shkruan “Rai3”, ndërsa ndalet te sasia prej 617 kg kokainë që u sekuestrua në Brazil në fillim të shtatorit, ndërsa pakot ishin me logon e ekipit të futbollit ‘K.F. Elbasani’.

“Mafia shqiptare ka lidhur marrëveshje me kartelet amerikano-latinë të drogës. Një muaj e gjysmë më parë në Brazil u sekuestruan 617kg kokainë e pastër që në pako mbante logon e klubit të futbollit KF Elbasani, një qytet në qendër të vendit i konsideruar një nyjë e trafikut të heroinës që vjen në rrugë tokësore nga Afganistani dhe kokainës që vjen në bordin e anijeve që vijnë direkt në portet e Vlorës dhe Durrësit” shkruan “Rai3”.

Drejtuesi i prokurorisë së Kantanzaros shprehet se mafia duhet luftuar në Shqipëri. “Ne i shohim shqiptarët në marrëveshje me Ndragheta për trafikun e kokainës. Nëse askush nuk përballet me mafian shqiptare në Shqipëri, këta mafiozë shqiptarë do të bëhen të gjithëpushtetshëm” shprehet Nicola Gratteri. Kronika mbyllet me rastin e vrasjes së Endrit Alibejt në Elbasan vitin e kaluar, i cili ka qenë i arrestuar dhe dënuar për trafik në Itali, ndërsa u ekzekutua në Shqipëri.