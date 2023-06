Sigurimi i ujit të pijshem është kthyer në sfidë për banoret e Mërqisë në Njesinë Administrative të Kallmetit në Lezhë.Ky fshat furnizohet me uje vetem 1 orë në ditë, por dhe ai është i pakonsumueshem.Ujësjellësi i ri është ndërtuar 15 vite më parë, por depoja u vendos ngjitur me Lumin Drin e për pasoje uji ka qenë në vazhdimesi i ndotur.

Në këto kushte rreth 800 banore të Mërqisë detyrohen të blejnë, ujin e pijshem apo të mbushin në burime disa km larg fshatit të tyre. Ata kerkojne zgjidhjen e ketij problem I cili vijon prej vitesh.

E kontaktuar për këtë çështje Bashkia Lezhë bën me dije se është në dijeni të problematikes, e cila do të marrë zgjidhje me ndërtimin e Ujësjellësit të ri për fshatrat Mërqi dhe Raboshtë, investim i cili do të financohet brenda një kohe të shpejtë.