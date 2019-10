Ne muajin shkurt te 2019 u inspektua rrjeti i ri i shperndarjes se energjise elektrike ne zonen e Zejmenit, ne Lezhe, investim ky prej 85 milione leke.

Kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Infrastruktures dhe Energjise, Belinda Balluku ne ate kohe u zotuan perpara banoreve te kesaj njesia Administrative me kete investim promblemi me energjine elektrike do te marre zgjidhje.

Por cfare ndodh 9 muaj me pas per 12 mije banoret e 6 fshatrave te kesaj njesie Administrative?.

Shtylla elektrike te thyera, kabina gjysme te rrenuara dhe pa asnje mase sigurie, rrjeti tejet i amortizua. Per banoret e Zejmenit, zone e cila ka me shume probleme me energjine elekrike, investimi nuk solli asnje permiresim, pasi vazhdojne te kene serish probleme me energjine elektrike.

Investimi prej 85 milione lekesh i rrjetit te ri te shperndarjes se enegjise elektrike ne zonen e Zejmenit ne Lezhe, nuk i dha zgjidhje problemit disa vjecar. Por pyetja qe shtrojne banoret eshte: ku shkuan gjithe ato leke qe u hodhen ne kete investim???

OSHEE thote se permes ketij investimi u vendosen 150 shtylla te reja, 10 kabina elektrike, nderrim rrjeti me cilesi te larte, duke rritur sigurine e furnizimit me energji elektrike per zonen, por ne realitet ndodh e kunderta.