Në mars të vitit 2023, 90% e mbërritjeve me varka të vogla (40,444 persona) kërkuan azil ose u regjistruan si persona të varur nga një kërkesë për azil. Për shkak të rritjes së kërkesave për azil nga mesi i vitit 2022, Shqipëria ishte shteti më i zakonshëm që aplikonte për azil në mars 2023. Janë 33% apikime më shumë se në vitin që lam pas në mars të vitit 2022 (66,838 persona) dhe numri më i lartë për 2 dekada. Në mars 2023, Britania mori 13,714 kërkesa për azil nga shtetas shqiptarë, 9,487 emigrantë erdhën me varka të vogla. Ndërkohë që pati një rritje të mbërritjeve të anijeve të vogla shqiptare dhe kërkesave për azil gjatë muajve të verës të vitit 2022, këto u reduktuan më pas dhe në fillim të vitit 2023 kishin rënë nën nivelet e parë në 2021.

Një pjesë e konsiderueshme e njerëzve që aplikojnë për azil në Britani aktualisht janë nga kombësitë që po shohin norma të larta granti. Shqipëria është një përjashtim, e cila ishte kombësia kryesore që kërkon azil në mars 2023, por norma e grantit për shtetasit shqiptarë gjatë të njëjtës periudhë ishte më e ulët se norma e përgjithshme e grantit, në 34%. Për shembull, pavarësisht se norma e përgjithshme e grantit për shqiptarët në vitin që përfundon në mars 2023 ishte 34%, për burrat shqiptarë norma e grantit ishte 5% dhe për gratë dhe fëmijët e rritur shqiptarë ishte përkatësisht 83% dhe 46%. Shumica e mbërritjeve të fundit shqiptare me varka të vogla përbëhen nga meshkuj. Ndryshe nga shumica e kombësive të tjera që aplikonin për azil, shqiptarët kishin një shkallë të lartë të tërheqjes së kërkesave të tyre për azil (84% e rezultateve të kërkesave shqiptare që përfundoi në mars 2023 ishin tërheqje, krahasuar me 18% për të gjitha kombësitë e tjera të kombinuara). Normat e granteve të paraqitura në këtë publikim zakonisht përjashtojnë tërheqjet pasi ato nuk janë një vendim thelbësor. Megjithatë, kur përfshihen tërheqjet, norma e grantit për rastet shqiptare në vitin që përfundon në mars 2023 bie nga 34% në 5% (krahasuar me një ulje nga 76% në 63% për kombësitë e tjera).

Statistikat e azilit të Eurostat mund të përdoren për të krahasuar statistikat e azilit me vendet anëtare të BE-së. Të dhënat e Eurostat nuk janë drejtpërdrejt të krahasueshme me të dhënat e tjera të Statistikave të Sistemit të Emigracionit të Home Office. Shifrat e Eurostat kombinojnë aplikantët kryesorë dhe personat në ngarkim, dhe si të tilla janë paraqitur statistikat krahasuese të Britanisë në këtë seksion.