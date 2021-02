Një stuhi e fuqishme dëbore në Seattle nuk ka penguar një 90-vjeçare të marrë vaksinën e saj anti-covid.

Fran Goldman , 90-vjeçarja e vendosur ka ecur gjashtë milje në dëborë vajtje-ardhje vetëm për të marrë vaksinën e saj kundër koronavirusit.

Në një intervistë të dhënë për mediat e huaja ajo tregon se që në momentin që vaksina doli ka qenë gjatë gjithë kohës duke kërkuar një takim për të marrë dozëen e saj.

Më në fund ajo arriti që të siguronte rradhën e saj mirëpo një stuhi e papritur përfshiu vendin, duke i bllokuar rrugët.

E veshur me pallto, xhaketë shiu, shall dhe këpucë dimri Fran mori shkopinjtë e saj të ecjes dhe doli në rrugët me dëborë.

“Nuk ishte e lehtë të shkoja, ishte sfiduese,” -tha ajo.

Ajo ja arriti të shkonte në takim dhe ishte vetëm pesë minuta me vonëse. Për këtë veprim të së ëmës, vajza e saj e cila jeton në Buffalo, Neë York, tregon se nuk u befasua fare pasi 90 vjeçarja njihet për guximin e saj.