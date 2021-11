Shtetet e Bashkuara imunizuan rreth 900,000 fëmijë të moshës pesë deri në 11 vjeç kundër Covid në javën e parë që vaksina Pfizer u autorizua për ta, tha të mërkurën një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë.

Rreth 700,000 të tjerë kanë bërë takime në farmaci, u tha gazetarëve koordinatori i Shtëpisë së Bardhë Covid, Jeff Zients.

“Programi sapo po merr fuqinë e plotë,” tha ai, duke shtuar se shumica e vaksinave u dhanë vetëm në dy ditët e fundit.

Ka rreth 28 milionë fëmijë amerikanë në këtë grupmoshë.

Vaksinimet po bëhen në farmaci, zyrat e pediatërve, spitalet e fëmijëve dhe vende të caktuara posaçërisht. Në total, rreth 20,000 vende janë planifikuar për fëmijët.

Vaksina Pfizer u autorizua për fëmijët më të vegjël javën e kaluar. Ajo administrohet si dy injeksione me një distancë prej tre javësh, me doza 10 mikrogramë, në krahasim me 30 mikrogramë për moshat më të mëdha.

“Ndërsa fëmijët mbeten më elastikë se të rriturit ndaj këtij virusi, ata ende mbeten në rrezik”, tha drejtoresha e Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, Rochelle Walensky.

Kurba e rasteve në SHBA ka shkuar në rreth 73,000 raste të reja në ditë. Ekspertët janë të shqetësuar për një tjetër valë të re gjatë dimrit, veçanërisht në rajonet më të ftohta me shkallë më të ulët të vaksinimit.