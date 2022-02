Presidenti Ilir Meta, gjatë një intervistë të dhënë në “ReportTv” ka deklaruar se nuk pranon një mandat të dytë në detyrën e kryetarit të shtetit.

“Mandati im i dyte ne Krye te Shtetit, ndoshta pas 25 vitesh”, kështu ka thënë më tej Meta” ndërsa ka shtuar: Gjykata Kushtetuese nuk ka pasur as materie dhe as arsye për shkarkimin e Presidentit të Republikës. Procedurat e jashtëligjshme dhe të falsifikuara nga administrata e Parlamentit si dhe numri prej 122 deputet të Kuvendit, e bënte nul gjithë këtë proces. President i Republikës, që nga periudha që është zgjedhur, nga 5 vjet që ka mandatin, në 3 vite ka qenë nën hetim. Arsyeja dihet, sepse në krye të kësaj regjie për kapjen e shteti është vetë zoti Rama. Burimi i tensionit ne vend nuk ka qene asnjëherë Presidenti i Republikës. Në kushtet kur rendi kushtetues, pluralizmi politik dhe vota e lire vihen ne pikëpyetje, unë nuk mund te qëndroja dhe as te qëndroj indiferent.”