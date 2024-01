Rama a do thirret per tu pyetur per çeshtjen McGonigal?

Dumani: Nuk mund te pergjigjem per pyetje te caktuara. Nuk ka rendesi emri por provat dhe nuk ka rendesi pushteti qe ka dhe ne nje moment do ti duhet kujtdo qe te vije dhe te jape llogari ne SPAK apo gjykate. Ne jemi te ndjeshem ndaj asaj qe ndodh edhe ne media apo kudo tjeter.

Shume media ne muajin shkurt e vitit te kaluar dhe deri para 2 3 muajsh kemi marre kritika pse nuk kemi regjistruar çeshtjen e Mc Gonigal dhe gjithe kriteket duhet te ndjehen te zhgenjyer se e kemi regjistruar qe ne janar te vitit 2022. Duhet te presim momentin kur te kemi diçka konkrete per ta publikuar.