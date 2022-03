Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki, tha se nuk ka “nuk ka plane” që presidenti amerikan Joe Biden të udhëtojë në Ukrainë këtë javë ndërsa ai shkon në Evropë për samite të parakohshme urgjente.

“Udhëtimi do të përqendrohet në vazhdimin e tubimit të botës në mbështetje të popullit ukrainas dhe kundër pushtimit të Ukrainës nga presidenti Putin, por nuk ka plane për të udhëtuar në Ukrainë”, tha ajo në një postim në Tëitter.

Në emisionin “State of the Union” të CNN-it, ambasadorja e SHBA-së në OKB Linda Thomas-Greenfield hodhi dyshime të mëdha mbi mundësinë që presidenti Joe Biden të vizitojë Ukrainën këtë javë kur të shkojë në Evropë, duke thënë se “me sa di unë, nuk është në tavolinë”. Petro Poroshenko, ish-presidenti i Ukrainës, tha të shtunën për CNN se një vizitë e Bidenit në Ukrainë do të ishte një “simbol i solidaritetit tonë”. Ai vazhdoi, duke thënë se Biden ishte një “miku im shumë i mirë dhe një mik shumë i mirë i Ukrainës”, duke shtuar se një vizitë e presidentit amerikan do të ishte “një hap jashtëzakonisht i drejtë për të demonstruar se e gjithë bota është së bashku me ne kundër Rusisë.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022