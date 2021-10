Qeveritë në të gjithë botën po planifikojnë marrjen e vaksinave me detyrim, pasi varianti Delta vazhdon të marrë mijëra jetë njerëzish.

Zelanda e Re e cila ka braktisur strategjinë e saj COVID-Zero mes infeksioneve të vazhdueshme- prezantoi javën e kaluar një politikë “pa goditje, pa punë” për mjekët dhe mësuesit, ndërsa Fixhi fqinj thotë se të gjithë punonjësit e saj të sektorit publik dhe privat janë të prirur të humbasin punën e tyre nëse nuk arrijnë të inokulohen plotësisht deri në nëntor.

Në Shtetet e Bashkuara, ku një rritje e infeksioneve këtë verë prishi planet për të rikthyer një ndjenjë normaliteti, Presidenti Joe Biden në shtator njoftoi një mandat vaksine për shumicën e punonjësve të qeverisë federale dhe kërkoi që kompanitë e mëdha të kërkojnë që punonjësit e tyre të goditen plotësisht ose t’i nënshtrohen testimi javor.

Askund nuk janë rregullat e vaksinës më të rrepta sesa në Arabinë Saudite dhe Itali.

Në monarkinë e Gjirit, të gjithë punonjësit e sektorit publik dhe privat duhet të inokulohen për të qenë fizikisht të pranishëm në punë, ndërsa kushdo që dëshiron të hyjë në ndërtesat dhe shkollat ​​qeveritare, ose që dëshiron të përdorë transportin publik ose të udhëtojë jashtë mbretërisë, duhet të tregojë dëshmi se ka marrë doza të dyfishta të një vaksine COVID-19.

Dhe në Itali, një politikë që hyri në fuqi të premten përcakton që të gjithë punëtorët ose të tregojnë prova të vaksinimit ose një test negativ në 48 orët e fundit për të shkuar në punë. Ata pa të ashtuquajturën “kalim jeshil” mund të pezullohen dhe mund të ndalojnë pagën e tyre pas pesë ditësh. Kalimi kërkohet gjithashtu për të hyrë në muze, palestra, restorante dhe për të udhëtuar me tren, autobus, aeroplan.

Këto masa kanë nxitur protesta, sfida gjyqësore dhe në disa raste, kundër -mandate nga politikanët lokalë.

Në Fixhi, i cili në korrik kishte një nga nivelet më të larta në botë të infeksioneve të koronavirusit për frymë, punëtorët i kërkuan gjykatësve të lartë të kombit që të hiqnin mandatin e vaksinës, ndërsa në Teksas, Guvernatori Greg Abbott lëshoi ​​një urdhër ekzekutiv javën e kaluar duke ndaluar “çdo entitet” në shtetin amerikan nga zbatimi i një mandati vaksine.

Ndërkohë, turma të mëdha kanë dalë në rrugë në qytete në të gjithë botën për të protestuar kundër imunizimeve të detyrueshme. Protestuesit në qytetin e Nju Jorkut në fillim të këtij muaji mbanin tabela që shkruanin: “Ne nuk jemi minj laboratori” dhe “Pa autonomi trupore, liria ka vdekur”, ndërsa demonstruesit në Romë javën e kaluar mbanin pankarta ku shkruhej: “Jo diktaturës” dhe “Liri ! Asnjë kalim jeshil ”.

Kanstantsin Dzehtsiarou, një profesor në Universitetin e Liverpool tha: “Ka një lidhje shumë të qartë” midis të drejtave të njeriut dhe vaksinimeve të detyrueshme.

“Është 100 për qind një çështje e të drejtave të njeriut që lidhet me të drejtën për privatësi dhe të drejtën për integritet trupor,” tha ai. “Të drejtat e njeriut mbrojnë trupat tanë dhe aftësinë tonë për të qenë zotërues të trupave tanë. Pasoja e kësaj është aftësia jonë për të përcaktuar trajtimet tona mjekësore. ”

Por kjo e drejtë nuk është “absolute”, tha Dzehtsiarou, që do të thotë se qeveritë mund të ndërhyjnë me të nëse mund të justifikojnë një ndërhyrje të tillë si të nevojshme dhe proporcionale me arritjen e një qëllimi tjetër të vlefshëm.

Në rastin e COVID-19, avokatët thonë se vaksinimet e detyrueshme-të paktën për grupe të caktuara-janë një ndërhyrje e justifikueshme në lirinë dhe autonominë e një individi.

Kjo sepse COVID-19 është serioz dhe vdekjeprurës. Deri më tani, sëmundja ka prekur të paktën 239 milionë njerëz në të gjithë globin dhe ka vrarë të paktën 4.9 milionë të tjerë, ndërsa masat që synojnë frenimin e përhapjes së saj – përfshirë bllokimet – kanë rritur jetën dhe jetesën, duke rritur konfliktin dhe duke lënë qindra miliona njerëz të uritur.

Dhe, siç theksojnë David Cole dhe Daniel Mach në Unionin e Lirive Civile Amerikane, vaksinimet kundër COVID-19 janë provuar të jenë të sigurta dhe efektive, ndërsa ende nuk ka asnjë alternativë tjetër po aq efektive për të mbrojtur shëndetin publik.

“Larg kompromentimit të lirive civile, mandatet e vaksinës në fakt i rrisin liritë civile”, shkruan Cole dhe Mach në gazetën New York Times në shtator. “Ata mbrojnë më të prekurit midis nesh, përfshirë njerëzit me aftësi të kufizuara dhe sistem imun të brishtë, fëmijët shumë të vegjël dhe komunitetet me ngjyrë të goditura rëndë nga sëmundja.”

Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH), megjithatë, thotë se nuk i mbështet mandatet për vaksinimin kundër COVID-19. Organi global i shëndetit thotë se aktualisht beson se është më mirë që qeveritë të punojnë në fushata informacioni si dhe t’i bëjnë vaksinat më të arritshme.

“Skemat e detyrueshme gjatë një krize do të jenë kundërproduktive,” tha Dr Dicky Budiman, një epidemiolog indonezian i cili këshillon OBSH -në për rimëkëmbjen e pandemisë. “Kur njerëzit kanë atë që ne e quajmë teori konspirative ose kanë keqbesime ose keqkuptime, [skema të tilla] vetëm do të forcojnë opinionet e tyre.”

Kjo është arsyeja pse, thotë OBSH, një mandat duhet të merret parasysh vetëm kur qeveritë kanë bërë përpjekje proaktive dhe të mjaftueshme për të adresuar shqetësimet e atyre që refuzojnë të vuajnë dhe nëse përqindjet e ulëta të vaksinimit në mungesë të rregullave të tilla i vënë të tjerët në rrezik serioz.

Edhe kur një mandat vaksine është i justifikuar, ekspertët thonë se politika duhet të parashikojë përjashtime të përcaktuara qartë, të tilla si në rastin e alergjive.

Ata gjithashtu theksojnë se autoritetet nuk duhet të përdorin forcë fizike për t’i goditur njerëzit.

Në shtator, Human Rights Watch akuzoi autoritetet në Kinë se po i frenonin me forcë njerëzit për t’i vaksinuar. Grupet e të drejtave të njeriut thanë se policia në provincën Hunan e detyroi një person të hipte në një makinë që po shkonte në spital në gusht, dhe disa njerëz e mbajtën atë poshtë, ndërsa ai ishte injektuar me një vaksinë.

“Ligji ndërkombëtar për të drejtat e njeriut lejon qeveritë të kërkojnë që njerëzit të vaksinohen – por jo përmes forcës fizike ose shtrëngimit të panevojshëm,” tha grupi.

Ekspertët thonë gjithashtu se çdo vaksinë kundër COVID-19 gjithashtu duhet t’u jepet njerëzve në vende me rrezik të lartë.

“Duhet të synohet në vendet ku ekziston rreziku më i madh i përhapjes së sëmundjeve si spitalet, shtëpitë e pleqve dhe shkollat,” tha Debbie Kaminer, një profesoreshë e drejtësisë në Kolegjin Baruch, në Nju Jork.

Në SHBA, ku marrja e vaksinave është ngadalësuar pasi rreth 70 përqind e të rriturve morën dy doza, Kaminer tha se ato janë bërë të nevojshme sepse ndërhyrjet e tjera – siç janë programet nxitëse nuk po arrijnë të rrisin normën.

Në New York City, 95 përqind e stafit të shkollave publike iu bindën një urdhri për të marrë të paktën një dozë deri më 4 tetor.

“Vaksinat funksionojnë,” tha Kaminer. “Dua të theksoj këtu se askush nuk po flet për vaksinimet e detyruara. Nëse dëshironi të jeni një ofrues i kujdesit shëndetësor, duhet të merrni një vaksinë. Nëse dëshironi të punoni në një klasë plot me fëmijë të pavaksinuar, duhet të merrni vaksinën.

“Çështja nuk është të ndëshkosh. Ka të bëjë me mbajtjen e shoqërisë të sigurt. ”