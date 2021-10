Prej kohësh është vërtetuar se vaksinat COVID-19 zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve serioze dhe shtrimit në spital. Por deri vonë ka pasur një pikëpyetje nëse ato zvogëlojnë transmetimin e virusit.

Ęshtë një pyetje e rëndësishme dhe një pyetje rreth së cilës janë ndërtuar politikat e shëndetit publik. Mbretëria e Bashkuar, për shembull, ka mandatuar vaksinat COVID për të gjithë personelin e kujdesit social për të mbrojtur njerëzit e rrezikuar për të cilët kujdesen, ata do të bëjnë të njëjtën gjë për stafin e NHS.

Dhe në Itali, nga 15 tetori, punëtorët do të duhet të tregojnë dëshmi të vaksinimit, një test negativ COVID ose shërim nga një infeksion i fundit tek punëdhënësi i tyre. Kushdo që nuk është në gjendje ta bëjë këtë rrezikon të pezullohet nga puna pa pagesë. Vendet e tjera po miratojnë masa të ngjashme.

Por a e kufizojnë vaksinat në të vërtetë përhapjen e virusit?

Një studim i ri , ende jo i rishikuar nga kolegët, i udhëhequr nga një ekip në Universitetin e Oksfordit dhe duke parë në mënyrë specifike variantin Delta ka treguar se të dy vaksinat Pfizer dhe AstraZeneca me të vërtetë zvogëlojnë transmetimin e sëmundjes. Studimi vërejti pothuajse 150,000 kontakte të cilët u gjurmuan nga gati 100,000 raste fillestare të COVID.

Rastet fillestare COVID-pozitive përmbajnë një përzierje të njerëzve të vaksinuar dhe të pavaksinuar dhe qëllimi nuk ishte vetëm të shihej se cilat grupe kishin më shumë gjasa të transmetonin virusin, por gjithashtu cilat nga vaksinat Pfizer ose AstraZeneca ishin më efektive në zvogëlimin e transmetimit.

Gjetjet treguan se të dy vaksinat reduktuan transmetimin, por që vaksina Pfizer ishte më e efektshmja për ta bërë këtë. Kontaktet e atyre që u vaksinuan plotësisht me vaksinën Pfizer kishin 65 përqind më pak të ngjarë të rezultonin pozitivë me COVID-19 në krahasim me kontaktet e atyre që nuk ishin të vaksinuar.

Kontaktet e atyre të vaksinuar plotësisht me vaksinën AstraZeneca, ndërkohë, kishin 36 përqind më pak të ngjarë të rezultonin pozitivë në krahasim me kontaktet e atyre që nuk ishin të vaksinuar.

Ashtu si me studimet e mëparshme, ky studim i Oksfordit zbuloi se grupet e vaksinuara dhe të pavaksinuara kishin nivele të ngjashme të virusit në trupin e tyre, por ata që ishin të vaksinuar kishin më pak gjasa ta transmetonin atë te të tjerët, duke sugjeruar që ata të pastrojnë virusin më shpejt dhe kanë të ngjarë të kenë më pak grimca virale infektive.

Është e rëndësishme të mbani mend se ata që janë të vaksinuar do të kenë sistemin imunitar të përgatitur që do ta njohë koronavirusin shumë më shpejt dhe do të jenë në gjendje ta çlirojnë trupin më shpejt se ata që janë të pavaksinuar, të cilën sistemi imunitar i tyre do të marrë kohë për t’iu përgjigjur virusit.

Studimi gjithashtu zbuloi se mbrojtja që vaksinat ofrojnë kundër transmetimit zbehet me kalimin e kohës.

Tre muaj pas marrjes së vaksinës AstraZeneca, ata që kishin infeksione të përparuara kishin po aq gjasa të përhapnin variantin Delta sa edhe të pavaksinuarit. Ndërsa mbrojtja kundër transmetimit u ul tek njerëzit që kishin marrë vaksinën Pfizer, kishte akoma një përfitim në krahasim me njerëzit e pavaksinuar. Edhe pse kjo duket dëshpëruese, vaksinat ende ofrojnë mbrojtje të mirë kundër sëmundjeve të rënda.

Me vaksinat përforcuese që janë duke u zhvilluar në shumë vende të zhvilluara, ka të ngjarë që edhe ata të ndihmojnë në zvogëlimin e transmetimit, dhe nëse mbrojtja e tyre kundër transmetimit zvogëlohet me kalimin e kohës mbetet për t’u parë.

Me një rritje të të dhënave që sugjerojnë se vaksinimet zvogëlojnë rrezikun e transmetimit të COVID-19 tek ata përreth nesh, ne mund të shohim që shumë vende po miratojnë masa më të rrepta për të inkurajuar të pavaksinuarit të marrin vaksinat-jo vetëm për veten e tyre, por për popullatën më të gjerë Me E vërteta e çështjes është se do të jetë një kombinim i vaksinave dhe masave të shëndetit publik që do të na nxjerrin nga kjo pandemi.