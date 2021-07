Për të bërë homazhe ndaj Raffaella Carrà, prezantueses dhe këngëtares së famshme italiane që u nda dje nga jeta, Federata e Futbollit kërkoi dhe mori leje nga UEFA për ta respektuar në momentin që futbollistë do të dalin në nxemje.

Tingujt e këngës së famshme “A far l’amore comincia tu” të kënduar nga ikona Carra do të dëgjohen në Wembley gjatë momentin që futbollistët italianë do të dalin në fushë.

“Humbja e një ikone si Raffaella Carrà – deklaroi presidenti i Federatës së Futbollit, Gabriele Gravina – një grua inovative dhe një artiste e jashtëzakonshme, i ka goditur të gjithë. Para ndeshjes Itali-Spanjë, ne duam ta kujtojmë me gëzim, duke dëgjuar së bashku muzikën e saj plot energji”.