Vaksina Covid-19 ka të ngjarë të autorizohet për fëmijët 5 deri në 11 vjeç brenda disa ditësh, që do të thotë se prindërit që kanë pritur me padurim mundësinë për të vaksinuar fëmijët e tyre do ta kenë së shpejti.

Por ata fëmijë mund të mos jenë aq të emocionuar sa prindërit e tyre.

Frika nga gjilpërat, ose tripanofobia, është e zakonshme tek fëmijët – shumica e kanë atë, zbuloi një analizë statistikore.

Nëse fobia është aq akute sa të shkosh te mjeku është traumatizuese, prindërit mund të marrin në konsideratë terapinë për fëmijët e tyre. Por në shumicën e rasteve, ata mund të marrin vetë masa për ta bërë më të rehatshëm për fëmijën.

Ja çfarë rekomandojnë psikologët dhe pediatrit

Përpara se ta çoni fëmijën tuaj për të marrë vaksinimin kundër Covid, informojini me butësi se do të vaksinohet, tha Mary Alvord, një psikologe e specializuar në teknikat e ankthit dhe vetërregullimit për fëmijët dhe adoleshentët.

Ndërsa kjo mund të duket sikur do të prodhonte më shumë ankth, në fund të fundit ndihmon në ndërtimin e besimit, tha ajo.

“Ju duhet të thoni, ‘Ne do të jemi të guximshëm dhe do të praktikojmë përballjen me frikën tuaj’,” tha Alvord. ‘Thuaj, që do të takohesh me një person shumë të sjellshëm. E di që do të jetë e vështirë. Unë jam afër ose pranë jush dhe do të praktikojmë frymëmarrjen tuaj së bashku, ose do t’ju tregoj histori të ndryshme.’

Leximi i librave për fëmijë rreth shkuarjes te mjeku ditët e mëparshme mund të ndihmojë në njohjen e të rinjve me atë që do të përjetojnë. Fëmijët mund të përdorin stilolapsa që duken si shiringa për t’u dhënë kukullave të tyre dhe kafshëve prej pellushi vaksina sikur i imunizojnë.

Shumica e fëmijëve kanë frikë nga vaksinat sikur ato do t’i lëndojnë.

“Duhet t’u thuhet fëmijëve se askush nuk i pëlqen të marrë vaksina,” tha ajo. “Ka pak shqetësim me të, por ka kaq shumë përfitim.”

Në raste ekstreme, prindërit mund të marrin në konsideratë terapinë e ekspozimit përpara vizitës së mjekut të fëmijës së tyre. Trajtimi është zakonisht afatshkurtër dhe përfshin ekspozimin gradual ndaj aspekteve të një goditjeje që nxit frikën tek një fëmijë, siç është aroma e shtupës së alkoolit të përdorur para injektimit, ndërsa punon për të ulur ankthin e fëmijës rreth çdo hapi.

Nëse prindërit janë të shqetësuar se fëmija i tyre do të bjerë në panik kur të ndiejë dhimbje, ata mund të kontaktojnë para kohe me pediatrin e fëmijëve për të pyetur për kremrat mpirëse, të cilat do të shuajnë ndjesinë e gjilpërës në lëkurën e tyre, por duhet të aplikohen rreth gjysmë ore përpara. , tha Dr. David Becker , një pediatër, psikoterapist dhe profesor klinik i pediatrisë në Universitetin e Kalifornisë, San Francisko.

Becker rekomandoi që familjet të kontrollojnë planin e lojës për marrjen e injeksioneve që është i disponueshëm përmes Fondacionit Meg, një organizatë jofitimprurëse që fuqizon fëmijët të parandalojnë dhe reduktojnë dhimbjen. Formulari i printueshëm u jep fëmijëve opsione të tilla si dhe ku duan që një prind të ulet ndërsa ata marrin vaksinën.

“Gjëja më e rëndësishme është që fëmijët të mos mbahen nën kontroll për asnjë procedurë mjekësore kundër vullnetit të tyre,” tha Becker, i cili është në bordin e Fondacionit Meg, duke shpjeguar se mbyllja e fëmijëve për vaksinime mund t’i traumatizojë dhe t’i frikësojë. “Ata mund të mbahen në krahët e një prindi, në prehërin e tyre dhe ndonjëherë përqafimi i tyre do të mjaftojë që ata të ndihen rehat.”

“Ju mund ta zhvendosni fjalën “dhimbje” në “goditje” ose “shqetësim”, tha ai. “Nuk e di nëse do t’ju shqetësojë kur të merrni vaksinën ose imunizimin. Le të krijojmë një plan në mënyrë që të ndiheni më të kontrolluar.”

Minutat që çojnë deri në injektimin teksa një mjek ose infermiere po përgatit vaksinën mund të jenë ato që prodhojnë më shumë ankth për të vegjlit – ose këdo tjetër që ka frikë nga gjilpërat.

Si rezultat, muskujt tensionohen, gjë që do ta bëjë një goditje më të dhimbshme. Kështu që Alvord i sqaron prindërit që t’u thonë fëmijëve që “ta mbajnë trupin të lirë”.

Kjo mund të arrihet duke bërë së bashku ushtrime qetësuese që përqendrohen në frymëmarrje – prindërit mund të përdorin aplikacione të ndërgjegjësimit miqësore për fëmijët – ose prindërit mund t’i udhëzojnë fëmijët të relaksojnë grupet e muskujve një nga një, një teknikë e njohur si relaksim progresiv i muskujve .

Kjo është gjithashtu një kohë kur duhet të hiqni telefonin dhe të vendosni një video ose librin audio të preferuar të një fëmije, tha Alvord.

Përveç shpërqendrimit të fëmijëve, përforconi guximin e tyre në ato momente të fundit, tha Alvord.

“Mesazhi është, ‘E di që është e vështirë, por do të jesh i guximshëm’, tha ajo.

Koha ideale për ta çuar fëmijën tuaj për një vaksinim është kur ai është më optimist – domethënë, kur nuk ka gjasa të jetë i lodhur ose i uritur – dhe kur keni kohë më pas për të bërë diçka argëtuese, tha Alvord. Merr një akullore për të festuar trimërinë e tyre, sugjeroi ajo. Festimi duhet të ndodhë edhe nëse takimi me mjekun përfshin disa lot.

Akullorja ose një udhëtim familjar në kopshtin zoologjik është ajo që Shaun Harris, baba i dy fëmijëve në Reedsburg, Wisconsin, planifikon të bëjë pasi të marrë vajzën e tij 7-vjeçare e cila është fobike ndaj gjilpërve. Ginny ka qenë gjithmonë e frikësuar nga gjilpërat, madje ajo qan kur është duke marrë injektimin.

Për të përgatitur Ginny-n, Harris ka folur me të për rëndësinë e vaksinave kundër Covid, si marrja e një vaksine jo vetëm që do ta mbajë të mbrojtur, por do t’i mbajë të tjerët të sigurt, gjithashtu, dhe se si do t’i mundësojë familjes që të shkojë në një udhëtim në Disney. Ginny duhet “të jetë një vajzë e guximshme për të ndaluar virusin”, tha Harris, një shkrimtar dhe mësues i anglishtes.

“Ndoshta nuk do të shkojë mirë kur të ndodhë, sepse ajo do të jetë ende e frikësuar,” tha ai. “Por ajo do ta dijë se po bën gjënë e duhur dhe kjo do të thotë shumë për të.”

Në fund, të gjithë fëmijët që kapërcejnë frikën e tyre nga gjilpërat për të bërë vaksinat e tyre kundër Covid, do të fitojnë aftësi që do t’i ndihmojnë ata përtej vizitës së mjekut, tha Alvord.

“Të jesh elastik do të thotë të mos kesh stres në jetën tënde,” tha ajo. “Ka të bëjë me të gjitha sfidat që ju dalin përpara. Dhe nëse mund të fillojmë me sfidat e vogla, atëherë do të ndërtojmë mbi të.”