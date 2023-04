Kur jeni sëmurë, është e natyrshme të dëshironi ushqimet dhe pijet ngushëlluese me të cilat jeni mësuar. Për shumë njerëz, kjo përfshin kafe. Për njerëzit e shëndetshëm, kafeja ka pak efekte negative kur konsumohet në moderim. Madje mund të ofrojë disa përfitime shëndetësore, pasi është e pasur me antioksidantë. Plus, kafeina mund të ofrojë disa përfitime të lehta për djegien e yndyrës. Sidoqoftë, mund të pyesni veten nëse kafeja është e sigurt për t’u pirë kur jeni të sëmurë. Pija ka të mirat dhe të këqijat në varësi të llojit të sëmundjes me të cilën po përballeni. Mund të ndërveprojë edhe me disa medikamente. Kafeja e mëngjesit është e panegociueshme për shumë njerëz që mendojnë se përmbajtja e saj e kafeinës i ndihmon të zgjohen.

Për shumë konsumues të kafesë, kjo rritje e perceptuar e energjisë është një nga përfitimet kryesore të kafesë, si dhe një arsye pse mund të zgjidhni ta pini atë kur jeni të sëmurë. Për shembull, mund t’ju japë një shtysë nëse ndiheni të plogësht ose të lodhur, por ende mjaft mirë për të shkuar në punë ose në shkollë. Plus, nëse keni të bëni me një ftohje të lehtë, kafeja mund t’ju ndihmojë të kaloni ditën pa shkaktuar ndonjë efekt anësor të rëndësishëm. Kafeja gjithashtu mund të ketë disa efekte negative. Kafeina në kafe ka një efekt diuretik, që do të thotë se mund të nxjerrë lëngje nga trupi juaj dhe t’ju bëjë të ekskretoni më shumë prej tij përmes urinës ose jashtëqitjes. Në disa njerëz, marrja e kafesë mund të çojë në dehidrim si rezultat i diarresë ose urinimit të tepërt. Megjithatë, disa studiues vërejnë se marrja e kafeinës në nivele të moderuara, të tilla si 2-3 filxhanë kafe në ditë, nuk ka asnjë efekt domethënës në ekuilibrin tuaj të lëngjeve.

Në fakt, konsumuesit e rregullt të kafesë kanë më shumë gjasa të mësohen me efektin diuretik të kafesë, deri në atë pikë sa nuk u shkakton atyre ndonjë problem me ekuilibrin e lëngjeve. Nëse keni të vjella ose diarre, ose nëse keni grip, një të ftohtë të rëndë ose helmim nga ushqimi, mund të dëshironi të shmangni kafen dhe të zgjidhni pije më hidratuese, veçanërisht nëse nuk jeni një konsumues i rregullt i kafesë. Disa shembuj të pijeve më hidratuese përfshijnë ujin ose lëngjet e holluara të frutave. Megjithatë, nëse jeni një konsumues i rregullt i kafesë, mund të jeni në gjendje të vazhdoni të pini kafe pa rrezik të shtuar të dehidrimit kur jeni të sëmurë.