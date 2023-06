Megjithëse Lulzim Basha duket se po paralajmëron rikthimin e PD-së, sekretari i Përgjithshëm njëherazi kreu i Grupit Parlamentar i kësaj force politike, Gazment Bardhi thotë se nuk ka dijeni për diçka të tillë. Bardhi u shpreh se Basha nuk i ka konfirmuar që do të rikthehet në Partinë Demokratike.

‘Përsa i përket kandidimeve, rikandidimeve, kthimeve dhe rikthimeve, sa kohë nuk ka asnjë qëndrim në lidhje me këtë çështje, as nga institucionet e partisë, as nga individë të përveçëm, unë nuk mund të flas paradhënie. Ndoshta ua ka konfirmuar juve, por unë nuk e kam dëgjuar. Mua nuk ma ka rikonfirmuar, edhe në media nuk e kam dëgjuar”, theksoi ai.