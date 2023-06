Kryeministri Edi Rama i pyetur ditën e sotme nëse rrezikohet nisma Open Balkan për shkak se qeveria shqiptare ka vendosur që të ketë zero marrëdhënie me Serbinë derisa të lirojë tre policët, Rama nuk u përgjigj drejtpërdrejtë, por tha se në këtë moment bisedimet me Beogradin bëhen vetëm për çështjen e efektivëve të rrëmbyer. Rama tha se nuk kanë asnjë marrëdhënie tjetër përveç kësaj pike.

“Nuk dua të komentoj se çfarë kemi bërë dhe çfarë po bëjmë për lirimin e tyre. Të jeni të sigurt që jemi shumë aktiv. Jo vetëm në një kanal, por në disa kanale dhe ndërkohë as nuk diskutohet që sa kohë ata njerëz të jenë atje, marrëdhëniet tona janë pa asnjë gjë të re, përkundrazi. Marrëdhëniet tona me Serbinë sot janë vetëm për këtë punë. Nuk kemi asnjë marrëdhënie tjetër, për asnjë gjë tjetër. Unë uroj që lirimi i tyre të ndodhë sa më parë. Çdo ditë është shumë e dëmshme. Po është e dëmshme jo thjesht për marrëdhëniet tona. Është e dëmshme për vetë Serbinë. Është e dëmshme për rajonin. Është e dëmshme për këtë proces. Është vetëm keq”, tha Rama.