“ABUZIM ME PUSHTETIN”, PD DENONCON DEPUTETIN SOCIALIST: 13.9 MLN EURO PËRFITIME NGA TENDERAT E ARRSH-SË

Partia Demokratike ka sulmuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj se i ka dhënë deputetit socialist Sadri Abazi 13.9 milionë euro. Në një dalje publike për mediat, zëdhënësja e PD-së, Ina Zhupa pohoi se kompania e nipit të Abazit, vijon që të vjelë begatitë e tenderave nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Sipas PD-së, 4.8 milionë euro kontrata ka përfituar kjo kompani nga Autoriteti Rrugor Shqiptar vetëm këtë vit. DEKLARATA E PARTISË DEMOKRATIKE

Kompania Alko Impex në pronësi të Abër Abazit, nipit të deputetit socialist Sadri Abazi, vijon të vjelë begatitë e tenderave nga bashkia e Tiranës dhe qeveria, konkretisht Autoriteti Rrugor Shqiptar.

4.8 milion euro kontrata ka përfituar kjo kompani nga Autoriteti Rrugor Shqiptar vetëm këtë vit. Që kur Erion Veliaj erdhi në krye të bashkisë së Tiranës, kompania e nipit të Sadri Abazit ka marrë nga kjo bashki tendera me vlerë 9.1 milion euro, nga të cilat 6.2 milion euro kontrata si operator i vetëm dhe 2.9 milion euro në kontrata ku Alko Impex është operatori kryesor i konsorciumit.

Por favoret dhe paratë publike që Erion Veliaj i dhuron bujarisht kompanisë së Arbër Abazit nuk mbarojnë këtu. Kompania Alko Impex shfrytëzon mijëra metra katrorë në ish-Parkun e Automjeteve Kombinat, Rr. e Fabrikës së Qelqit, ku parkon të gjitha automjetet dhe mjetet teknologjike. Një biznesi i duhet të paguajë 2 deri 3 milion lekë në vit për një vend parkimi në Tiranë. Pra, kompania e nipit të Sadri Abazit shmang në këtë mënyrë pagesën e dhjetëra apo qindra miliona lekëve çdo vit.

Për çudi, parkingun e saj të paligjshëm nuk e shikon policia bashkiake e Tiranës, të cilës nuk i shpëtojnë as arkat me domate apo qeset me majdanoz që shiten për të fituar bukën e gojës. Siç e shihni, kjo kompani vjedh qytetin me aprovimin e heshtur të Bashkisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit.

Kompania e Arbër Abazit është e njohur tashmë për shkathtësinë e saj për të fituar tendera qeveritarë me dokumentacion false e procedura të dyshimta.

Në vitin 2019, kur jurist i kompanisë Alko-Impex ishte Jonaid Myzyri, njeriu që sot drejton Komisionin e Prokurimit Publik, ky institucion i dha kompanisë së nipit të deputetit socialist kontratën e parë të pastrimit në Tiranë. Tenderi u fitua liçencë fallso dhe identitet të vjedhur të stafit teknik. Kush, përveç juristit Jonaid Myzyri, mund ta ketë përgatitur dosjen e aplikimit për këtë tendër në kompaninë që edhe inxhinierët për kryerjen e punëve teknike i shpik duke vjedhur identitetin e njerëzve që s’kanë asnjë lidhje me Alko-Impex?

Alko-Impex, që ka marrë rreth 30 miliard lekë tendera publikë që nga viti 2015, që nga Puka, në Shkodër, Tiranë, Kavajë, Librazhd, Devoll e Sarandë, ka fituar kështu një pozitë monopoli në pazarin e punëve publike.

Denoncimet e vazhdueshme në media të tenderave me dokumente false, me staf teknik me identitet të vjedhur dhe me mungesë experience, çuditërisht nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga kompania e nipit të Sadri Abazit.

Nëse Rama nuk do të zbatonte standarte të dyfishta në historitë e korrupsionit me punët publike, do t’ia kishte prishur kontratat kompanisë së nipit të Sadri Abazit siç prishi kontratën e DH Albania tek rrethrrotullimi i sheshit Shqiponja.