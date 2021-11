Kryetarja e bashkise Shkoder Voltana Ademi permes nje deklarate eshte shprehur e paqarte lidhur me vendimin e Gjykates Kushtetuese e cila certifikoi zgjedhjet vendore te 30 qershorit 2019 duke hedhur poshte kerkesen e shoqates se bashkive per te mos i njohur keto zgjedhje.

Nese ne Shkoder do te kete zgjedhje te parakoheshme kryebashkiakja Ademi shprehu deshiren e saj per te rikandiduar edhe per nje mandat tjeter.

Kujtojme se Ademi eshte ende kryebashkiake ne detyre dhe nje prej bashkive ku mund te kete zgjedhje te parakohshme ne rast ne Presidenti Meta dekreton nje date zgjedhjesh lokale te pjeshme.